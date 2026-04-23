Intervista a Cristian Ferroni Costruire una storia pubblicarla farla vivere

Cristian Ferroni ha presentato il suo primo romanzo intitolato “Il sangue dei Nominati. Volume I: Il culto del nome”. Il libro combina elementi di fantasy, distopia e atmosfere post-apocalittiche, ambientate in un mondo con regole molto severe. Ferroni ha spiegato il processo di creazione della sua storia, dalla scrittura alla pubblicazione, e ha parlato di come il suo lavoro abbia preso vita.

“ Il sangue dei Nominati. Volume I: Il culto del nome” segna l’esordio narrativo di Cristian Ferroni con un romanzo che mescola fantasy, distopia e suggestioni post-apocalittiche all’interno di un mondo rigidamente regolato. In un futuro lontano, nato dalle rovine di una civiltà tecnologica dimenticata, ogni individuo riceve fin dall’infanzia un Nome, uno spirito totem e un destino preciso da seguire. Il villaggio in cui cresce Margherita appare ordinato e protetto, governato dalle leggi dell’Oracolo e da un sistema che sembra garantire equilibrio e sicurezza. Dietro questa apparente armonia, però, si nascondono paura, controllo e segreti. Quando Margherita e i suoi amici iniziano a intuire che qualcosa non torna, il mondo in cui sono cresciuti comincia lentamente a incrinarsi.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Intervista a Cristian Ferroni. Costruire una storia, pubblicarla, farla vivere Notizie correlate Leggi anche: Cristian Calabrese, intervista al comico tornato in scena: “Senza filtri, rumoroso e pericolosamente sincero” Leggi anche: "Senza lavoro e casa, costretto a vivere in auto: voglio farla finita". La polizia intercetta e salva un 50enne in A15