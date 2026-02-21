Domani interrogo intervista ad Anna Ferzetti | Ho imparato a vivere il presente

Anna Ferzetti ha dichiarato di aver imparato a vivere il presente durante un’intervista, spiegando come questa consapevolezza l’abbia aiutata a affrontare la quotidianità. La attrice ha anche espresso il suo parere sull’età minima per usare i social, sottolineando la necessità di regole più chiare. Inoltre, ha commentato i nuovi ruoli nel cinema italiano, affermando che stanno portando a un cambiamento tangibile nel settore. L’intervista si terrà domani e promette di svelare nuovi aspetti della sua carriera.

"Sì, dovrebbe esserci un'età minima per i social. Il cinema italiano? Ruoli così mi fanno dire che le cose stanno cambiando". Mezz'ora d'intervista con la "prof", splendida protagonista del film di Umberto Carteni tratto dal libro di Gaja Cenciarelli. Mica è facile superare se stessi, lavorare sulla sotto-recitazione, lasciare che sia il flusso e il contesto a dettare i tempi. Un'ostinazione professionale, dietro una cattedra che annulla i confini tra studente e insegnate. Che Anna Ferzetti fosse brava non è certo una notizia, ma in Domani interrogo di Umberto Carteni mostra quanto la preparazione umana sia propedeutica in un lavoro in cui l'ascolto - appunto - è la prima regola da seguire.🔗 Leggi su Movieplayer.it

“Domani interrogo”, intervista ad Anna Ferzetti: “Imparo ogni giorno dalle mie figlie. I metal detector? La scuola deve essere un luogo felice e sicuro”Anna Ferzetti ha annunciato che domani terrà un’intervista, spiegando che si ispira ogni giorno alle sue figlie per affrontare le sfide quotidiane.

Domani interrogo, Enrico Galiano consiglia il film con Anna Ferzetti: «Dovremmo vederlo tutti»Enrico Galiano, scrittore e insegnante, ha raccomandato il film

