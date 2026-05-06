Nel 2008, le forze dell'ordine hanno smantellato un'associazione criminale coinvolta nel traffico di stupefacenti a Vittoria. Dopo un'accurata indagine, sono stati individuati i membri e le modalità operative dell'organizzazione. Recentemente, un processo ha portato alla condanna di uno dei imputati, che dovrà scontare 12 anni di reclusione. La vicenda ha segnato un capitolo importante nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

? Cosa scoprirai Chi ha scosso le strade di Vittoria nel 2008?. Come sono state ricostruite le dinamiche dell'associazione criminale?. Quali sanzioni accessorie colpiranno il condannato per i prossimi anni?. Perché la giustizia ha atteso diciotto anni per l'arresto?.? In Breve Reati commessi tra luglio e novembre del 2008 a Vittoria.. Condannato anche per concorso in detenzione di droga ai fini dello spaccio.. Trasferimento immediato del cinquantacinquenne presso la Casa Circondariale di Ragusa.. Sentenza prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il cittadino marocchino.. I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno condotto l’arresto di un uomo di 55 anni di origini marocchine, residente nella città ipparina, in seguito a una condanna definitiva per traffico di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vittoria: 12 anni di reclusione per traffico di stupefacenti

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