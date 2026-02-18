Monza traffico di farmaci ospedalieri rubati | tre condannati a 4 anni di reclusione

A Monza, un traffico di farmaci ospedalieri rubati ha portato a condanne e assoluzioni nel processo in corso. La causa è il furto di medicinali destinati a trattamenti contro il cancro e malattie rare, trafugati dai depositi dell’ospedale. Tre persone sono state condannate a circa quattro anni e mezzo di carcere, mentre un’altra è stata assolta e diverse accuse sono state archiviate. Le indagini hanno scoperto un giro illecito che coinvolgeva diversi soggetti e ha portato a un sequestro di numerosi farmaci.

Monza, 18 Febbraio 2026 - Tre condanne fino a 4 anni e mezzo di reclusione, un'assoluzione piena e tante prescrizioni al processo al Tribunale di Monza per il quarto troncone dell' inchiesta sul riciclaggio di farmaci ospedalieri, destinati alla cura del cancro e di malattie rare, risultati rubati. Per la Procura di Monza quella sgominata dai carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni di Milano a conclusione dell' indagine denominata "Pharmatraffic" era la prima organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di medicinali, sottratti da grossisti o durante la consegna negli ospedali italiani e rivenduti all'estero.