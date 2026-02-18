Monza traffico di farmaci ospedalieri rubati | tre condannati a 4 anni di reclusione

Da ilgiorno.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza, un traffico di farmaci ospedalieri rubati ha portato a condanne e assoluzioni nel processo in corso. La causa è il furto di medicinali destinati a trattamenti contro il cancro e malattie rare, trafugati dai depositi dell’ospedale. Tre persone sono state condannate a circa quattro anni e mezzo di carcere, mentre un’altra è stata assolta e diverse accuse sono state archiviate. Le indagini hanno scoperto un giro illecito che coinvolgeva diversi soggetti e ha portato a un sequestro di numerosi farmaci.

Monza, 18 Febbraio 2026 - Tre condanne fino a 4 anni e mezzo di reclusione, un'assoluzione piena e tante prescrizioni al processo al Tribunale di Monza per il quarto troncone dell’ inchiesta sul riciclaggio di farmaci ospedalieri, destinati alla cura del cancro e di malattie rare, risultati rubati. Per la Procura di Monza quella sgominata dai carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni di Milano a conclusione dell’ indagine denominata “Pharmatraffic” era la prima organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di medicinali, sottratti da grossisti o durante la consegna negli ospedali italiani e rivenduti all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monza traffico di farmaci ospedalieri rubati tre condannati a 4 anni di reclusione
© Ilgiorno.it - Monza, traffico di farmaci ospedalieri rubati: tre condannati a 4 anni di reclusione

Leggi anche: Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni a Monza e in Brianza

Traffico di armi, condannato un medico anestesista: 3 anni e 4 mesi di reclusioneLa corte di Lecce ha condannato Piero Frassanito, medico anestesista di 63 anni di Cannole, a tre anni e quattro mesi di carcere e a pagare una multa di 10 mila euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sequestrati dalla GdF migliaia di medicinali per trattamenti estetici importati illegalmente: potenzialmente pericolosi; Monza, Farma.Co.M prende posizione: continuerà a dispensare anche i farmaci israeliani.

monza traffico di farmaciMonza, traffico di farmaci ospedalieri rubati: tre condannati a 4 anni di reclusioneLe indagini dei carabinieri del Nas avevano portato nel 2015 a 19 ordinanze di custodia cautelare. L’organizzazione criminale sottraeva medicinali da grossisti o durante la consegna negli ospedali ita ... ilgiorno.it

monza traffico di farmaciFarmaci israeliani: la decisione di FarmaCom (gestore delle 11 farmacie comunali a Monza)La partecipata comunale conferma la dispensazione di tutti i farmaci del prontuario nazionale, richiamando doveri deontologici e libertà di scelta d ... monza-news.it