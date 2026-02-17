Droga dalla Spagna all’Italia arrestate 12 persone accusate di far parte di un’organizzazione specializzata nel traffico di stupefacenti

Dodici persone sono state arrestate tra Italia e Spagna perché accusate di far parte di un’organizzazione che si occupa di traffico di droga. Le forze dell’ordine hanno intercettato un carico di sostanze stupefacenti proveniente dalla Spagna, che si stava dirigendo verso l’Italia. Durante le operazioni, sono state effettuate perquisizioni in diverse abitazioni e veicoli. La rete gestiva il trasporto di droga attraverso rotte clandestine, nascondendo le sostanze in scatole di prodotti alimentari.

Sirene, perquisizioni, e dodici arresti tra Italia e Spagna a carico di presunti sodali di un'organizzazione internazionale specializzata nel traffico di stupefacenti. Il gruppo criminale, secondo gli investigatori composto da almeno 18 persone, muoveva grandi quantità di hashish e marijuana con grande disinvoltura, di fatto trattando lo stupefacente come una merce qualsiasi. Tanto per capire, secondo quanto trapela da fonti investigative, nel corso delle varie fasi dell'indagine – durate mesi – sarebbero stati sequestrati 1.718 chili di droga. Un fiume di sostanze vietate che serviva a inondare le piazze di spaccio della Sicilia orientale.