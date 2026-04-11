Vigevano rapina notturna al distributore | forzati gabbiotto e cassa

Nella notte, due persone sono entrate nei locali di un distributore di carburante in provincia di Vigevano. Dopo aver forzato il gabbiotto e una cassaforte di piccole dimensioni, sono riuscite a portare via circa 500 euro in contanti. La rapina si è verificata durante le ore notturne, senza che siano stati segnalati altri danni o incidenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Due individui si sono introdotti negli uffici di un distributore di carburante in provincia di Vigevano durante la notte, riuscendo a sottrarre circa 500 euro in contanti dopo aver forzato il gabbiotto e una piccola cassaforte. L’azione criminale è avvenuta presso la stazione di servizio Vigevano Petroli, situata nel tratto stradale che collega la città ducale alla frazione Sforzesca, lungo il corso Pavia. Il colpo è stato messo a segno sfruttando l’isolamento del rettilineo che porta verso il capoluogo, lontano dal flusso costante di traffico cittadino. I malviventi non hanno puntato la loro attenzione verso le pompe di benzina, che rappresentano un bersaglio molto più appetibile per valore economico, ma hanno preferito concentrarsi sulla gestione amministrativa della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigevano, rapina notturna al distributore: forzati gabbiotto e cassa Raid al distributore Q8, assalto alla cassa automatica: banditi in fugaUn’azione rapida e mirata, consumata nella notte, ha colpito un distributore di carburante nella frazione di Casale, nel territorio di Carinola. Leggi anche: Spaccata notturna al pub Metrò, rubate mance e fondo cassa