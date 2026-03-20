Una giovane coppia è sotto processo per aver promesso sesso a un pensionato, poi rapinato. La vicenda si è svolta in un parcheggio dietro la stazione, dove la coppia ha convinto l’uomo a salire in auto promettendogli un momento di intimità. Dopo aver ottenuto la sua fiducia, i due hanno compiuto la rapina, sottraendogli denaro e beni.

di Laura Valdesi Gli aveva promesso coccole ed effusioni. Un momento di intimità in macchina con il pensionato, nel posteggio dietro la stazione. Ma la giovane, 42 anni meno dell’anziano, in realtà aveva ben altro in mente. Puntava al denaro. E aveva un complice ad attenderla, il compagno rumeno. Lei, invece, 32 anni, era polacca. La giovane, subito denunciata dall’anziano che oltre alla beffa dei soldi aveva rischiato di venire travolto dalla vettura con cui i due erano fuggiti, è sotto processo per concorso in rapina. L’anziano si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Massimiliano Barbanera. E il processo, dopo l’ammissione ieri delle prove davanti al collegio Frangini, entrerà nel vivo il 21 maggio quando verranno ascoltati i testimoni del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Promette sesso, poi lo rapina. La vittima è un pensionato. Giovane coppia sotto processo

Articoli correlati

Vicino di casa da incubo. Giovane coppia in fuga. Stalker sotto processoQuel vicino di casa è diventato un incubo durato due anni fra ’dispetti’ di ogni tipo sempre più pesanti e insistenti, al punto da costringere una...

Lo abbraccia e lo deruba. Giovane donna “sfila“ la catenina a un pensionatoLo ha abbracciato come fosse stato un conoscente o un amico, ma quel gesto gentile era solo un trucco per sfilargli la catenina d’oro.

Una selezione di notizie su Promette sesso

Argomenti discussi: Promette sesso, poi lo rapina. La vittima è un pensionato. Giovane coppia sotto processo; Corsi di sesso estremo, shibari e bondage nei locali della Diocesi.