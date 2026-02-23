Ciao Serena il tuo sorriso per sempre con noi | l’ultimo saluto alla volontaria a Casalguidi

Serena Priami, volontaria di 45 anni, è stata ricordata con affetto durante il suo funerale a Casalguidi, dove molte persone si sono radunate per renderle omaggio. La sua presenza attiva nel mondo del terzo settore e il sorriso che ha saputo regalare hanno lasciato un segno profondo tra amici e conoscenti. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, portando fiori e parole di conforto. La cerimonia si è conclusa con un ultimo saluto.

© Lanazione.it - “Ciao Serena, il tuo sorriso per sempre con noi”: l’ultimo saluto alla volontaria a Casalguidi

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 23 febbraio 2026 – Tanta gente, ai funerali, si è stretta intorno alla famiglia di Serena Priami, 45 anni, la volontaria con sindrome di Down conosciutissima nel mondo del terzo settore. L’ultimo saluto alla donna nella chiesa di Casalguidi. Sul feretro bianco, un tappeto di fiori colorati. Come la vita di Serena, molto attiva appunto nel volontariato. Aveva intrapreso un importante percorso di autonomia, che l’aveva tra l’altro portata a far parte della Compagnia Teatrale “Birbanti in scena”. La donna faceva parte di due realtà del volontariato pistoiese come il Sole Adp e Fody Fabrics. 🔗 Leggi su Lanazione.it "Martina, il tuo sorriso sarà sempre con noi"In tanti si sono radunati ieri alla camera ardente per dare l’ultimo saluto a Martina Bianchi, la giovane di 31 anni morta venerdì per una grave malattia. Palazzago dà l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni: “Ragazzo umile e gentile, il tuo sorriso è l’unica cosa a cui riusciamo a pensare”Francesco Mazzoleni è morto il 15 febbraio, investito da un’auto lungo la provinciale 175 a Barzana, mentre tornava a casa dopo un allenamento in bicicletta. Approfondimenti, notizie e discussioni Avezzano, Serena stroncata da una malattia a 31 anni. Gli amici: «Ci mancherai»«Ciao Serena tu ricorderò sempre con il tuo splendido sorriso, mi mancherai». Così ha postato l’amica Doriana su facebook. «Io ti voglio ricordare sorridente con la luce negli occhi» aggiunge Anna ... ilmessaggero.it I colleghi: Era serena prima dell’intervento, una persona specialeCiao Roberta… ci mancherai... grazie per il tuo sorriso e la tua gentilezza. Sono moltissimi i commenti apparsi sulle pagine... Ciao Roberta… ci mancherai... grazie per il tuo sorriso e la tua ... lanazione.it Ciao, amici serena notte non spegnete la luna domani sarà mercoledì il sole Speriamo …. - facebook.com facebook