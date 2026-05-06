Viterbo Ater mette all’asta 42 garage e posti auto | i dettagli

A Viterbo, Ater ha deciso di mettere all’asta 42 garage e posti auto situati in diversi quartieri della città. L’operazione riguarda spazi che si trovano in zone residenziali e centrali, con un’attenzione particolare alle diverse metrature e tipologie disponibili. I prezzi di partenza sono inferiori rispetto ai valori di mercato privato, offrendo un’opportunità di acquisto a costi più contenuti. La vendita si svolgerà attraverso una procedura pubblica di asta.

? Cosa scoprirai Quali sono i quartieri dove si trovano i posti auto?. Quanto si risparmia rispetto ai prezzi del mercato privato?. Come si può partecipare alla gara entro l'11 giugno?. Chi deve obbligatoriamente effettuare il sopralluogo prima dell'asta?.? In Breve Scadenza offerte 11 giugno ore 17:00 via Garbini o tramite posta raccomandata.. Apertura plichi prevista il 12 giugno alle ore 10:00 presso la sede Ater.. Sopralluogo obbligatorio con tecnici per ottenere attestazione necessaria alla domanda di partecipazione.. Deposito cauzionale di 1.244 euro tramite assegno circolare per spese di istruttoria.. L’Ater mette all’asta 42 unità tra garage, magazzini e posti auto a Viterbo entro l’11 giugno prossimo per contrastare i prezzi elevati del mercato privato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, Ater mette all’asta 42 garage e posti auto: i dettagli Notizie correlate Ater vende 42 garage, magazzini e posti auto a prezzi contenuti: l'elencoMentre il mercato privato dei garage a Viterbo tocca, a volte, vette proibitive, con punte che raggiungono i 40mila euro, una possibile boccata... Il Comune di Milano mette all'asta 26 tra box e posti auto: ecco dove si trovano e come partecipareBando aperto fino al 19 maggio: tra i beni anche spazi confiscati alla criminalità organizzata. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Infiltrazioni nella casa popolare di una 70enne, Ater: Intervento non di nostra competenza; A 70 anni e senza un rene costretta a vivere nella casa popolare tra la muffa: Mi cadono i detriti nel piatto | FOTO.