Ater vende 42 garage magazzini e posti auto a prezzi contenuti | l' elenco
Ater ha annunciato la vendita di 42 garage, magazzini e posti auto a prezzi contenuti, offrendo un’opportunità di acquisto che si distingue dai costi elevati del mercato privato nella zona. A differenza delle quotazioni private che possono arrivare fino a 40mila euro, questa iniziativa si rivolge a chi cerca soluzioni più accessibili. La vendita riguarda immobili di proprietà pubblica destinati a utenti interessati a spazi di deposito o parcheggio.
Mentre il mercato privato dei garage a Viterbo tocca, a volte, vette proibitive, con punte che raggiungono i 40mila euro, una possibile boccata d’ossigeno arriva dall'edilizia pubblica. L’Ater ha infatti deciso di mettere in vendita una fetta del proprio patrimonio, pubblicando un avviso per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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