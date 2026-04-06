Il Comune di Milano mette all' asta 26 tra box e posti auto | ecco dove si trovano e come partecipare

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 26 posti auto e box di sua proprietà, situati in vari quartieri della città. La procedura di asta pubblica permette a chi è interessato di partecipare e tentare di aggiudicarsi uno di questi spazi. I locali disponibili sono destinati a utenti privati e rappresentano un’opportunità per chi cerca un posto auto in zone urbane densamente popolate.

Bando aperto fino al 19 maggio: tra i beni anche spazi confiscati alla criminalità organizzata. Si parte da un canone a base d'asta Caccia al parcheggio (privato) a Milano. Il Comune ha ufficialmente aperto un bando per l'assegnazione di 26 unità tra box e posti auto di sua proprietà, distribuiti in diversi quartieri della città. Le soluzioni prevedono la locazione per sei anni (rinnovabili per altri sei) o la concessione d'uso per un periodo di 12 anni. Il bando è aperto fino al 19 maggio. Le unità immobiliari non sono concentrate in un unico punto, ma disseminate in vari quadranti cittadini, spesso all'interno di contesti condominiali privati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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