Dopo aver concluso con cinque concerti sold out a Milano, il percorso musicale di Paola Iezzi continua con l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Stessa Direzione”. Il brano è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 10 aprile, pubblicato da Columbia RecordsSony Music Italy. La cantante ha annunciato il nuovo singolo attraverso i suoi canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul processo di produzione.

ph. Paolo Santambrogio MILANO – Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show “Iezz we can!!!” che hanno aperto il 2026, il viaggio musicale di Paola Iezzi prosegue con il nuovo singolo “Stessa Direzione” (Columbia RecordsSony Music Italy), in radio e in digitale da venerdì 10 aprile. Firmato da Paola insieme a Riccardo Zanotti e Raige, con la produzione di PAGA (Marco Paganelli) e impreziosito dal sassofono di Michele Monestiroli, con “Stessa Direzione” prende forma un racconto intimo sul legame tra memoria, distanza e identità. Il testo attraversa una nostalgia luminosa: è la storia di due persone che, pur avendo intrapreso strade diverse, continuano a percepire una connessione invisibile, come se i loro percorsi fossero ancora orientati verso lo stesso orizzonte.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Stessa Direzione”, il nuovo singolo di Paola Iezzi

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