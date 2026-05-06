Visite mediche per i Cpr FdI | Vanno effettuate in strutture individuate tramite specifico protocollo

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione in Consiglio riguardo alle visite mediche nei centri di permanenza per i rimpatri. La richiesta riguarda la conformità delle visite alle procedure stabilite e si riferisce a un protocollo firmato tra l’Ausl e la Prefettura di Ravenna. L’interrogazione si concentra sulla modalità di svolgimento delle visite e sulla loro affidabilità rispetto alle regole stabilite.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi, hanno presentato un’interrogazione a risposta in Consiglio comunale in merito alla "presunta irregolare applicazione del Protocollo sottoscritto tra Ausl Romagna e Prefettura di Ravenna riguardante le visite mediche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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