Nave della salute in 2 giorni effettuate 555 visite Rossana Berardi | Risultato strepitoso

In due giorni, la nave della salute ha svolto 555 visite mediche a cittadini di diverse età. La responsabile dell'iniziativa ha commentato il risultato come molto positivo, sottolineando la quantità di persone assistite nel breve tempo. L’evento si è svolto in modo organizzato e senza intoppi, attirando numerose persone che hanno potuto sottoporsi a controlli sanitari gratuiti. La campagna proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di raggiungere altri cittadini.