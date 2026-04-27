Nave della salute in 2 giorni effettuate 555 visite Rossana Berardi | Risultato strepitoso
In due giorni, la nave della salute ha svolto 555 visite mediche a cittadini di diverse età. La responsabile dell'iniziativa ha commentato il risultato come molto positivo, sottolineando la quantità di persone assistite nel breve tempo. L’evento si è svolto in modo organizzato e senza intoppi, attirando numerose persone che hanno potuto sottoporsi a controlli sanitari gratuiti. La campagna proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di raggiungere altri cittadini.
ANCONA - "Con 555 visite effettuate in soli 2 giorni, si può parlare di un risultato davvero notevole, per non dire strepitoso. A bordo della 'Nave della salute' di One Health Foundation, sulla tratta Ancona-Durazzo-Ancona, sono state erogate prestazioni che, se quantificate economicamente.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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