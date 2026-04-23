Oggi nel porto di Ancona è partita la Nave della Salute, organizzata dalla One Health Foundation. L'iniziativa prevede visite gratuite e servizi di prevenzione destinati a cittadini italiani e albanesi. La nave farà tappa in diverse località lungo le due coste, offrendo assistenza sanitaria senza costi ai partecipanti. L'obiettivo è promuovere l’attenzione alla prevenzione e facilitare l’accesso alle cure in collaborazione internazionale.

Ancona, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Parte oggi dal porto di Ancona la 'Nave della Salute' di One Health Foundation. Per il terzo anno di fila per due giorni a bordo saranno effettuate in dieci ambulatori visite e controlli medici gratuiti, grazie a 17 specialisti di diverse discipline. L'imbarcazione arriverà in serata nel porto di Durazzo e ripartirà il giorno successivo. L'obiettivo è promuovere a 360 gradi la salute e il benessere ma soprattutto la prevenzione secondaria di patologie importanti. Tra queste vi sono i tumori che ogni anno fanno registrare in Italia 390mila nuovi casi mentre altri 8.000 sono diagnosticati in Albania. La prevenzione 'sale a bordo' anche per favorire gli stili di vita, una necessità che unisce i due Paesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna la Nave della salute, visite gratis e prevenzione tra Italia e Albania

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