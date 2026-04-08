Giornata nazionale della salute della donna una settimana di visite gratis all' Ingrassia

Dal 22 al 29 aprile, l’Ospedale Ingrassia offre una settimana di visite gratuite dedicate alla salute delle donne, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. Durante questa iniziativa vengono effettuati servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi aggiuntivi. L’evento si inserisce all’interno dell'(H) Open Week sulla salute femminile, promossa da un’organizzazione dedicata alla promozione di iniziative sanitarie rivolte alle donne.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Ospedale Ingrassia aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna promossa da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Settimana della salute delle donne, oltre mille prestazioni gratis tra vaccinazioni e visite oncologiche in piazza CastelnuovoE' il bilancio delle attività svolte nei camper sanitari e nei gazebo allestiti nel cuore della città dall'Asp.

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Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it

Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaL'ospedale palermitano fa parte dei 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa. Alla popolazione femminile, dal 22 al 29 aprile, saranno offerti esami strumentali, consulenze telefoniche, col ... palermotoday.it

Giornata nazionale del mare in Sardegna, la Marina militare apre le porte ai visitatori: ecco che cosa si può vedere e quando – Il calendario Dal faro di Capo Bellavista a Tortolì alla scuola Sottufficiali di La Maddalena: tutti i luoghi aperti - facebook.com facebook