Visita teatralizzata alla mostra Sormani L' ordine del tempo

Nella sala Leonor Fini del Magazzino 26 di Porto Vecchio, si terrà domenica 10 maggio alle ore 11:00 una visita teatralizzata gratuita dedicata alla mostra “Sormani. L'ordine del tempo”. L'evento, organizzato da Trart, rappresenta una delle ultime occasioni per esplorare l'esposizione, che sarà aperta al pubblico fino al prossimo fine settimana. La visita offre un percorso insolito e coinvolgente tra le opere esposte.

La mostra “Sormani. L'ordine del tempo”, visitabile ancora il prossimo weekend, propone un evento di chiusura: una visita teatralizzata gratuita a cura di Trart, nella sala Leonor Fini del Magazzino 26 di Porto Vecchio, domenica 10 maggio alle ore 11:00. All’interno della mostra dedicata a Marino.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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