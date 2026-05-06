Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio | ecco il programma completo

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV l’8 maggio, in occasione del primo anniversario del suo Pontificato. La visita è stata annunciata ufficialmente e il programma include una serie di eventi e incontri pubblici. La giornata prevede momenti di preghiera, incontri con le autorità locali e momenti di dialogo con i fedeli. La città si mobilita per garantire l'organizzazione di questa visita speciale.

"> Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita non è solo un momento di grande significato religioso, ma rappresenta anche un’occasione per riflettere su temi fondamentali come la pace e la solidarietà tra i popoli. Un Evento di Grande Spessore Spirituale. La città di Napoli accoglierà il Papa con un fervore e una partecipazione straordinaria. Il programma della giornata inizia nella mattinata con un’importante sosta a Pompei, dove il Santo Padre guiderà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, evento che coinvolge profondamente la comunità locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo. Notizie correlate Visita di Papa Leone XIV: l’8 maggio scuole chiuse a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole... Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano. Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo.Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita n ... napolipiu.com Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della cittàNapoli si prepara ad accogliere papa Leone XIV, che il prossimo 8 maggio si recherà nel capoluogo campano, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato. In occasione della visita di papa Prev ... tg24.sky.it In vista della visita di Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 8 maggio, e in considerazione del notevole afflusso di fedeli atteso, Eav ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura, misure straordinarie e un potenziamento dei servizi ferroviari - facebook.com facebook Visita Pastorale di Papa Leone XIV: venerdì 8 maggio 2026 chiuse tutte le scuole del territorio cittadino. x.com