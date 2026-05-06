Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio | ecco il programma completo

Da napolipiu.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV l’8 maggio, in occasione del primo anniversario del suo Pontificato. La visita è stata annunciata ufficialmente e il programma include una serie di eventi e incontri pubblici. La giornata prevede momenti di preghiera, incontri con le autorità locali e momenti di dialogo con i fedeli. La città si mobilita per garantire l'organizzazione di questa visita speciale.

"> Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita non è solo un momento di grande significato religioso, ma rappresenta anche un’occasione per riflettere su temi fondamentali come la pace e la solidarietà tra i popoli. Un Evento di Grande Spessore Spirituale. La città di Napoli accoglierà il Papa con un fervore e una partecipazione straordinaria. Il programma della giornata inizia nella mattinata con un’importante sosta a Pompei, dove il Santo Padre guiderà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, evento che coinvolge profondamente la comunità locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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