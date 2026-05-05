Visita di Papa Leone XIV | l’8 maggio scuole chiuse a Napoli

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, per venerdì 8 maggio 2026. La decisione è stata presa in occasione della visita di un papa, prevista per quella data. La misura riguarda le scuole pubbliche e private presenti sul territorio comunale. La chiusura delle strutture scolastiche si applica a livello cittadino e comprende tutte le istituzioni educative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, venerdì 8 maggio 2026. La misura riguarda sia gli istituti pubblici che privati, compresi gli asili nido, su tutto il territorio comunale. La decisione è stata presa in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli. Il percorso del Papa interesserà diverse strade e arterie della città; per garantire la sicurezza dei cittadini, favorire il regolare svolgimento dell’evento e consentire la partecipazione della popolazione, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti di alunni e personale scolastico.🔗 Leggi su Anteprima24.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma; Da Pompei a Lampedusa, i programmi delle visite pastorali del Papa in Italia. Chiusura scuole a Napoli per la visita di Papa Leone XIV: scopri quali restano aperte.Il prossimo venerdì 8 maggio 2026, Napoli accoglierà Papa Leone XIV per una visita pastorale di grande importanza. In previsione di questo evento eccezionale, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un ... napolipiu.com Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it Scuole chiuse a Napoli in tutte le dieci Municipalità della città venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV - facebook.com facebook