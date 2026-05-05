Visita di Papa Leone XIV | l’8 maggio scuole chiuse a Napoli

Da anteprima24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, per venerdì 8 maggio 2026. La decisione è stata presa in occasione della visita di un papa, prevista per quella data. La misura riguarda le scuole pubbliche e private presenti sul territorio comunale. La chiusura delle strutture scolastiche si applica a livello cittadino e comprende tutte le istituzioni educative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, venerdì 8 maggio 2026. La misura riguarda sia gli istituti pubblici che privati, compresi gli asili nido, su tutto il territorio comunale. La decisione è stata presa in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli. Il percorso del Papa interesserà diverse strade e arterie della città; per garantire la sicurezza dei cittadini, favorire il regolare svolgimento dell’evento e consentire la partecipazione della popolazione, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti di alunni e personale scolastico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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