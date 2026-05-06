Visita del Papa a Napoli varchi di accesso in piazza Plebiscito aperti a partire dalle 10
Venerdì 8 maggio si terrà a Napoli la visita pastorale di Papa Leone. Le autorità hanno annunciato che i varchi di accesso in piazza Plebiscito saranno aperti a partire dalle 10 per permettere ai fedeli di partecipare all’incontro con il Papa. La giornata prevede diverse tappe, con l’appuntamento principale in piazza Plebiscito, dove si svolgerà l’incontro pubblico con la popolazione.
Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone a Napoli, in programma venerdì 8 maggio. Uno dei momenti più attesi della lunga giornata sarà quello dell'incontro con i fedeli in piazza Plebiscito.I varchi di accesso alla piazza saranno aperti a partire dalle ore 10 fino alle ore 14.30. Al.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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