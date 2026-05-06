Visita alla tomba della Sirena Partenope | come prenotare il tour guidato

Durante il Maggio dei Monumenti, si può partecipare a un tour guidato che include la visita alla tomba della Sirena Partenope. Per prenotare, è necessario seguire le procedure indicate sul sito ufficiale dell’evento o presso i punti di prenotazione autorizzati. La visita si inserisce nel percorso dedicato ai luoghi storici di Napoli, come la Basilica di San Giovanni Maggiore, una delle chiese più antiche e imponenti della città.

Nell’ambito del programma del Maggio dei Monumenti, che quest’anno ha come tema ‘I colori di Napoli’, sono inseriti i luoghi storici più significativi della città tra cui la Basilica di San Giovanni Maggiore, una delle chiese più antiche e più grandi di Napoli.La Basilica è poco conosciuta anche.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

“Le chiese scomparse di Bobbio”, tour guidato alla scoperta della storia della ValtrebbiaIl 3 maggio alle ore 15 da piazza San Francesco a Bobbio, partirà un nuovo format pensato da Target Turismo ente gestore dell'Ufficio turistico di...

Leggi anche: Carini sotterranea: tour guidato alla scoperta della grotta dei Puntali e delle catacombe di Villagrazia

Aggiornamenti e dibattiti

Visita alla tomba della Sirena Partenope: come prenotare il tour guidatoPer i giorni 15 e 29 maggio sono previste suggestive visite guidate serali alle ore 20.00 - 21,00, Il costo è di € 5,00 a persona. Per i bambini fino a 10 anni l’entrata è gratuita Non è richiesta ... napolitoday.it

L’eredità della sirena: vedi Napoli e poi cantaNapoli celebra Partenope, la mitica sirena che l’ha fondata dedicandole la prima mondiale assoluta di un’opera composta dal grande Ennio Morricone su libretto di Sandro Cappelletto e Guido Barbieri. L ... repubblica.it