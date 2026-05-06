Virus Chikungunya | nessun caso a Livorno e Massa disinfestazioni annullate

Nessun caso di virus Chikungunya è stato confermato a Livorno e Massa, dopo che i controlli clinici e diagnostici hanno escluso il sospetto iniziale. Di conseguenza, le operazioni di disinfestazione programmate nelle zone interessate sono state annullate. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione e a valutare eventuali altri sospetti casi nella regione. La notizia è stata comunicata ufficialmente in giornata.

Firenze, 6 maggio 2026 – “In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all'ospedale di Livorno, ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione”. Così in una nota l’Azienda Usl Toscana. Stessa cosa a Massa, come scrive il Comune. E così sia nella città labronica che in quella apuana sono state sospese le operazioni di disinfestazione. "Resta confermata l'attenzione da parte dell'Azienda sanitaria e dei servizi competenti nel monitoraggio delle arbovirosi, in linea con le indicazioni regionali, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la tempestiva gestione di eventuali casi sospetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virus Chikungunya: nessun caso a Livorno e Massa, disinfestazioni annullate Notizie correlate Due casi di virus Chikungunya in Toscana a Livorno e Massa: scattano le disinfestazioniLIVORNO – Scatta l’allerta sanitaria in Toscana dopo la segnalazione di due sospetti casi di virus Chikungunya, la malattia tropicale trasmessa dalla... A Livorno un caso sospetto di virus ChikungunyaLivorno, 5 maggio 2026 – Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno, diretto dal primario Spartaco Sani, è stato individuato un caso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sospetto caso di virus Chikungunya all'ospedale di Livorno; A Livorno un caso sospetto di virus Chikungunya; Come riconoscere una puntura da zanzara del Nilo? Sintomi e tempi; Disinfestazione in tre aree della città per caso di virus Chikungunya. Sospetto caso di virus Chikungunya all’ospedale di Livorno– LIVORNO, 05 MAG – Il dipartimento prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie infettive dell’ospedale è ricoverato una paziente con sosp ... espansionetv.it A Livorno un caso sospetto di virus ChikungunyaRiguarda una donna ricoverata nel reparto di malattie infettiva dell’ospedale labronico. La malattia può essere trasmessa solo tramite puntura di una zanzara tigre ... msn.com Nessun caso di infezione da virus trasmesso dalla zanzara tigre all’ospedale di Livorno, esclusa la presenza di Chikungunya - facebook.com facebook