A Livorno, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale locale, è stato segnalato un caso sospetto di virus Chikungunya. La diagnosi è stata effettuata dal personale medico, e ora si attende l’esito delle analisi di laboratorio per confermare o smentire la presenza del virus. La notizia riguarda un paziente ricoverato nel reparto, diretto dal primario Spartaco Sani.

Livorno, 5 maggio 2026 – Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno, diretto dal primario Spartaco Sani, è stato individuato un caso sospetto di virus Chikungunya. La paziente, una donna di circa 40 anni, residente a Livorno, si è presentata nei giorni scorsi in ospedale in stato febbrile e successivo sviluppo di particolare eruzione cutanea. La donna, ancora ricoverata, ma in buone condizioni di salute, sottoposta a trattamento non è più in grado di trasmettere la malattia. Il virus Chikungunya, lo ricordiamo, può essere trasmesso esclusivamente tramite puntura di una zanzara tigre. Per questo sono state disposte misure di disinfestazione mirate per la massima riduzione della popolazione di insetti “vettori".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Livorno un caso sospetto di virus Chikungunya

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