Due casi di virus Chikungunya in Toscana a Livorno e Massa | scattano le disinfestazioni

In Toscana sono stati segnalati due sospetti casi di virus Chikungunya, uno a Livorno e l’altro a Massa. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nelle zone interessate. La malattia, trasmessa dalla zanzara tigre, ha portato le autorità sanitarie a intervenire per contenere eventuali ulteriori contagi. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui risultati degli accertamenti diagnostici.

LIVORNO – Scatta l’allerta sanitaria in Toscana dopo la segnalazione di due sospetti casi di virus Chikungunya, la malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre. Le autorità sanitarie e i Comuni di Livorno e Massa hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza per contenere il rischio di diffusione del virus, che si manifesta con febbri alte, forti dolori muscolari ed eruzioni cutanee. A Livorno, il dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato il ricovero nel reparto malattie infettive di una donna di circa 40 anni. La paziente si era presentata in ospedale con una sintomatologia febbrile e un esantema cutaneo tipico della patologia, contratta con ogni probabilità durante un viaggio in aree tropicali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Due casi di virus Chikungunya in Toscana a Livorno e Massa: scattano le disinfestazioni Notizie correlate A Livorno un caso sospetto di virus ChikungunyaLivorno, 5 maggio 2026 – Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno, diretto dal primario Spartaco Sani, è stato individuato un caso... Livorno | Ricoverato in ospedale per sospetta Chikungunya, via alla disinfestazione: le strade interessateUna persona residente a Livorno è attualmente ricoverata in ospedale per un caso sospetto di Chikungunya. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chikungunya in Veneto: cos’è e come difendersi dalle zanzare che la trasmettono; Zecche, con la primavera aumenta il rischio di punture: due casi recenti nel Piacentino; Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius. Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomoLeggi su Sky TG24 l'articolo Casi di Hantavirus, Oms: Spagna accoglierà nave da crociera alle Canarie. Madrid frena ... tg24.sky.it Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, Gianni Rezza fa chiarezza sui contagi: Rari da uomo a uomoGianni Rezza fa chiarezza sul focolaio di Hantavirus scoppiato in una nave da crociera in Sudamerica: le ipotesi sulla trasmissione da uomo a uomo ... virgilio.it I parenti di tre pazienti deceduti all'ospedale di Lugo (RA) dove lavorava l'ex infermiera si oppongono all'archiviazione. Lei già assolta per altre due casi. - facebook.com facebook