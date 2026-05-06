Virtus Entella-Carrarese trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026 include la partita tra Virtus Entella e Carrarese. La sfida si svolge in un contesto in cui i liguri devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di salvezza diretta, mentre i toscani, con ancora qualche possibilità di entrare nei playoff, cercano punti importanti. La partita si gioca in una data che chiude la regular season del torneo.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri devono vincere e sperare per conquistare la salvezza diretta, mentre i toscani hanno ancora qualche speranza di raggiungere i playoff. Virtus Entella-Carrarese si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale VIRTUS ENTELLA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la sconfitta contro il Bari, i liguri rischiano seriamente di chiudere la stagione con la coda playout. La squadra di Chiappella sono costretti a vincere, ma devono sperare che Sudtirol ed Empoli facciano lo stesso. I toscani sono decisamente più tranquilli, anche se rimpiangono i troppi punti persi nelle ultime giornate, dove hanno conquistato due punti in quattro partite.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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HALF TIME Bari Virtus Entella 1 - 0 (G. Moncini 45'+1') Carrarese Cesena 0 - 0 Empoli Avellino 0 - 0 Juve Stabia Frosinone 0 - 0 Mantova Monza 2 - 0 (23' R. Kouda, 35' L. Mancuso) #SerieBKT #LaBChannel x.com