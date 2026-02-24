Monza-Virtus Entella ventisettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Un gol fortunato ha determinato il risultato tra Monza e Virtus Entella, a causa di una distrazione difensiva nei minuti finali. I brianzoli, con una vittoria importante, consolidano la posizione in classifica, mentre i liguri cercano di evitare una pesante sconfitta che complicherebbe la loro situazione. La partita si è giocata in un clima acceso, con molti tifosi sugli spalti. L’incontro ha mostrato diverse occasioni da rete e un ritmo intenso per tutta la durata.

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre con percorsi molto diversi tra di loro: i brianzoli sono secondi in classifica, mentre I liguri sono in lotta per evitare la retrocessione. Monza-Virtus Entella si giocherà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 19 presso l’U-Power Stadium. MONZA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sono reduci da un ottimo periodo: 4 vittorie nelle ultime cinque partite e seconda posto riconquistato ai danni del Frosinone. L’obiettivo della squadra di Bianco è riscattare la sconfitta dell’andata e restare saldamente in zona promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Virtus Entella-Monza, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa sfida tra Virtus Entella e Monza, valida per la ventesima giornata di Serie B 20252026, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: una in cerca di punti salvezza e l’altra impegnata nella lotta per la promozione.

Leggi anche: Virtus Entella-Spezia, quindicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Serie B, Carrarese-Monza 0-1: brianzoli corsari grazie a un gol di sentenza Hernani; Serie B, Frosinone e Monza rispondono a Venezia e Palermo. Bari ancora ko. Colpo Pescara; Serie B, nella 26ª giornata Venezia, Palermo e Monza volano. Il Frosinone rallenta; Serie B, la classifica aggiornata.

Monza-Virtus Entella, monologo brianzolo nei precedenti di casaPochi i confronti tra brianzoli e liguri, ma il bilancio è chiaro considerando anche le coppe nazionali. Pokerissimo nell’unico precedente cad ... monza-news.it

Iocolano: 'Monza e Virtus Entella due promozioni incredibili. E quei ricordi li..'I tre punti di Carrara hanno un peso fondamentale, non solo per la classifica, ma perché la vittoria allo Stadio dei Marmi è arrivata in uno stadio dove i biancorossi non avevano mai vinto e tra l’alt ... monza-news.it

Il Palermo si abbatte sulla Virtus Entella e centra il “13”. Rosanero terzi per una notte in attesa del Monza e della altre big Il commento: https://qds.it/palermo-abbatte-virtus-entella-rosanero-terzi/ - facebook.com facebook

3 partite, un unico pacchetto Tutti allo stadio contro Juve Stabia, Virtus Entella e Palermo con il Carnival Pack Tutte le info bit.ly/Carnival-Pack-… x.com