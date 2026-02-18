Virtus Entella-Catanzaro ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La Virtus Entella ha deciso di puntare tutto sulla vittoria contro il Catanzaro, partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026. La squadra ligure, in difficoltà con la classifica, vuole approfittare del fattore campo per rafforzare la propria posizione e evitare i playout. Il Catanzaro, invece, cerca di mantenere il quarto posto e consolidare la sua posizione in zona playoff. La partita si gioca domenica alle 15:00, e sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri devono blindare la salvezza, mentre I calabresi cercano di mantenere il piazzamento playoff. Virtus Entella-Catanzaro si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale di Chiavari. VIRTUS ENTELLA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per I liguri la situazione inizia a farsi pesante, essendo invischiati in zona playout e con la necessità di invertire una rotta sempre più in salita. La squadra di Chiappella è reduce dalla pesante sconfitta di Palermo, ed ora cerca il riscatto, soprattutto in trasferta dove ancora non ha mai vinto.