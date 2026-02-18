Il Derthona ha deciso di partire senza grandi proclami, e vuole mantenere questa strategia anche in questo momento. La squadra si concentra sul presente, cercando di rafforzare le proprie basi senza distrazioni. In questa fase della stagione, il club lavora sodo per migliorare le prestazioni e affrontare con determinazione le prossime sfide.

In questa fase della stagione, il Derthona guarda avanti con concretezza, puntando a consolidare una crescita continua e a prepararsi al prosieguo delle competizioni. L’analisi del management, affidata al General Manager Gianmaria Vacirca, evidenzia i tratti chiave del percorso intrapreso, gli obiettivi da raggiungere e i margini di miglioramento ancora disponibili. «Andare a giocare la Coppa Italia non era scontato: rappresenta un riconoscimento al lavoro di allenatore e squadra», dichiara Vacirca. «Febbraio non è un mese di bilanci: i conti si fanno a giugno», aggiunge, sottolineando che da qui a fine stagione restano inúmeras opportunità per proseguire con continuità e ambizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Siamo partiti a fari spenti e così vogliamo continuare

Marotta a fari spenti: «Essere in testa significa poco, siamo una delle squadre che lotterà per lo scudetto»Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus, ha commentato con tono tranquillo il momento della squadra, sottolineando che essere in testa alla classifica rappresenta solo un punto di partenza.

Inter, Aké nel mirino: contatti a fari spenti con il Manchester CityL’Inter sta valutando alcune opzioni per rafforzare il reparto difensivo e ha mostrato interesse per Nathan Aké del Manchester City.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.