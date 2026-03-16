Nella serata di ieri, mentre il focus mediatico si concentrava sulle discussioni riguardanti le decisioni arbitrali che hanno coinvolto Inter e Milan, il Napoli ha portato a termine una strategia di risalita tattica senza clamore. La squadra ha messo in campo un piano mirato per il possibile secondo scudetto, sfruttando ogni occasione per avanzare in classifica.

Nella serata di ieri, mentre il dibattito mediatico restava polarizzato dalle turbolenze arbitrali che hanno investito Inter e Milan, il Napoli ha completato una silenziosa quanto feroce risalita tattica. La compagine azzurra, agendo a fari spenti dietro le luci della ribalta milanese, ha capitalizzato al massimo le ultime tre uscite stagionali incamerando nove punti: un bottino che segna un distacco netto rispetto ai tre punti raccolti dai rossoneri e ai soli due dei nerazzurri nel medesimo arco temporale. Questa congiuntura favorevole, alimentata dal progressivo svuotamento dell’infermeria, proietta il sodalizio partenopeo verso lo scontro diretto post-sosta contro il Milan, un crocevia che definirà gerarchie e ambizioni nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, missione sorpasso: il piano a fari spenti per il bis Scudetto

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