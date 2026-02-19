Forlì | reiterate violazioni e carcere per uomo con precedenti di violenza domestica tutele insufficienti?

A Forlì, un uomo con precedenti di violenza domestica è finito in carcere dopo aver violato più volte le restrizioni imposte. Nonostante i controlli, ha continuato a molestare la sua ex compagna, mettendo a rischio la sua sicurezza. Le autorità avevano già avviato procedure di sorveglianza, ma lui è riuscito a eludere i controlli più volte. La vicenda solleva il problema delle tutele insufficienti per le vittime di violenza. Ora si cerca di capire come rafforzare i sistemi di prevenzione e intervento.

Forlì, l’uomo sfugge ai controlli e finisce in carcere: una spirale di violazioni e un interrogativo sulla sicurezza familiare. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza domestica, è stato arrestato a Forlì dopo aver ripetutamente violato le misure cautelari imposte dal giudice. L’escalation delle infrazioni, culminata con la custodia cautelare in carcere, solleva interrogativi sull’efficacia delle tutele per le vittime di violenza e sulla necessità di strumenti più incisivi per garantire la loro sicurezza. L’inizio della vicenda: il divieto di avvicinamento e dimora.🔗 Leggi su Ameve.eu

Violenza domestica e stalking, 58enne in carcere dopo aggressioneNella notte, i Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti rapidamente in una casa dove una donna di 59 anni era sotto minaccia e aggressione da parte di un uomo.

Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita: uomo malmena la compagna, che finisce all'ospedaleVenerdì 23 gennaio 2026, a Torino, si è verificato un episodio di violenza domestica in un appartamento di corso Sebastopoli e via Tripoli.

