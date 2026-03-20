botte minacce di morte e richieste di denaro nei confronti della zio finisce in carcere un quarantenne

Arezzo, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, accusato di aver aggredito la zia con violenze fisiche, minacce di morte e richieste di denaro. L’operazione ha portato all’applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che sono stati raccolti elementi che confermano le accuse. L’uomo ora si trova detenuto in attesa di ulteriori sviluppi.

Arezzo, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Arezzo ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. In particolare, dopo una prima denuncia presentata negli uffici della Questura di Arezzo dallo zio dell’indagato, per una serie di condotte vessatorie e violente commesse dal nipote nei suoi confronti e dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile su delega della locale Procura della Repubblica, il G.I.P., su richiesta del P.M., applicava all’indagato, nel dicembre 2025, la misura cautelare del divieto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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