Il videoclip del brano “Giada”, interpretato e scritto dall’artista noto come Vemo, ha ricevuto il Premio Panalight al Roma Videoclip 2026. La regia del video è di Francesco Pagano, mentre la fotografia è curata da Renato Rosati. La canzone affronta il tema della violenza di genere e ha ottenuto un riconoscimento ufficiale durante la manifestazione romana dedicata ai videoclip musicali.

Tempo di lettura: 2 minuti Importante riconoscimento per il cantante e autore Vemo, all’anagrafe Massimo Viglione: il videoclip del brano “Giada”, diretto da Francesco Pagano con la fotografia di Renato Rosati, ha conquistato il Premio Panalight al Roma Videoclip 2026. Il lavoro, prodotto da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions, affronta una tematica di forte impatto sociale come la violenza di genere, arricchito dalla partecipazione di Giulia Provvedi de Le Donatella. Un progetto che unisce qualità artistica e impegno, premiato per la capacità di raccontare con sensibilità una realtà complessa. Il brano è prodotto da Antonio Procino. “Ricevere questo premio è un’emozione enorme – dichiara Vemo – soprattutto perché ‘Giada’ nasce dal bisogno di dare voce a un tema delicato come la violenza di genere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza di genere, il brano “Giada” di Vemo premiato al Roma Videoclip 2026

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