Il ministero della Cultura ha deciso di destinare ulteriori 20 milioni di euro al settore cinema e audiovisivo, con un focus esclusivo sul sostegno alle maestranze. La somma si aggiunge a fondi già precedentemente stanziati e mira a garantire più risorse per lavoratori e professionisti del comparto. La decisione è stata annunciata ufficialmente e fa parte di un piano più ampio di interventi nel settore culturale.

”In coerenza con gli impegni assunti dal ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in aggravio per i cittadini, abbiamo proceduto a una rimodulazione delle risorse disponibili, individuando fondi non ancora utilizzati da destinare a una serie di interventi strategici. Abbiamo sterilizzato i tagli allo Spettacolo dal vivo e all’Opera, aggiunto nuovi fondi per le maestranze e il Cinema e programmato nuove assunzioni”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera”. “Con 6 milioni di euro – spiega il ministro – finanzieremo 2.377 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ciak, si gira: Giuli stanzia altri 20 milioni per cinema e audiovisivo, tutti per le maestranze

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