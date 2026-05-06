Vino italiano | export a 7,8 miliardi e boom dell’enoturismo

L’export di vino italiano ha raggiunto 7,8 miliardi di euro, mentre l’enoturismo sta vivendo un aumento significativo. L’eliminazione dei dazi sugli spumanti ha aperto nuove opportunità sui mercati esteri, mentre il 90% delle esportazioni si concentra su vini legati alle specificità territoriali del Paese. Questi dati riflettono le tendenze attuali nel settore vinicolo e le strategie adottate per espandersi all’estero.

? Cosa scoprirai Come influisce l'eliminazione dei dazi sugli spumanti sui nuovi mercati?. Perché il 90% delle esportazioni punta solo su vini territoriali?. Quanto incide l'enoturismo sul valore economico totale del settore?. Come verranno distribuiti i 98 milioni di euro del nuovo bando?.? In Breve Export 2025 a 7,8 miliardi con produzione di 44 milioni di ettolitri.. Enoturismo coinvolge 18 milioni di persone generando 2,5 miliardi di euro.. Nuovo bando OCM Promozione stanziato con oltre 98 milioni di euro.. Sergio Marchi e Livio Proietti analizzano opportunità con Mercosur e India..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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