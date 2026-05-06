Vino 6,5 milioni di euro per sostenere la promozione sui mercati extra-Ue

È stato stanziato un budget di 6,5 milioni di euro destinato alla promozione del vino sui mercati extra-Ue. L’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale delle aziende emiliano-romagnole, consolidare i mercati già raggiunti e esplorare nuove opportunità di crescita. La decisione arriva in un momento di incertezza nei mercati globali, con consumi in calo e una crescente competitività tra i Paesi produttori.

Rafforzare la presenza dei vini emiliano-romagnoli sui mercati internazionali, consolidare quelli già acquisiti e accompagnare le imprese verso nuove opportunità di sviluppo, in un contesto globale segnato da tensioni sui mercati, contrazione dei consumi e crescente competizione tra i Paesi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Milleproroghe, Fi chiede al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi da Paesi extra UeUn ordine del giorno di Forza Italia al decreto Milleproroghe chiede al governo la sospensione della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue. Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l’imposta sarà sospesa e quando scattaLa correzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe: si va verso un rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi di provenienza extra Ue, per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Regno Unito, cala il gettito delle accise sul vino: nel 2025-2026 persi 94 milioni di sterline (-2%); Dalla Regione 7,5 milioni per spingere il vino piemontese nel mondo: fondi anche per enoteche e strade del vino; Vecchia Cantina di Montepulciano rafforza i vini Leonardo da Vinci di Caviro; Vino amaro in Vallese. Vino, 6,5 milioni di euro per sostenere la promozione sui mercati extra-UeAl via il nuovo bando regionale per la campagna 2026-2027. L’assessore Mammi: «Sosteniamo un settore strategico in una fase complessa» ... ilpiacenza.it Vino, il Crémant guadagna quote in Italia: da 450 mila a 2,5 milioni di bottiglie in 4 anniIl Metodo Classico francese prodotto fuori dalla Champagne registra una crescita sostenuta nel mercato italiano. Les Grands Chais de France chiude il primo ... repubblica.it IMPASTO AL VINO E OLIO PER TORTE SALATE da realizzare in casa con pochissimi ingredienti e senza lievito, ideale se avete dimenticato un rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè e volete realizzare una torta rustica o uno strudel salato o dei rustici. Insom - facebook.com facebook Alba, il vino che cambia per effetto del clima: a Vinum focus su maturazione e dealcolazione x.com