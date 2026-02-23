Milleproroghe Fi chiede al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi da Paesi extra Ue

Forza Italia ha presentato un ordine del giorno al decreto Milleproroghe, chiedendo al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Ue. La richiesta nasce dalla crescita delle spedizioni di piccoli oggetti e dall'impatto che questa tassa potrebbe avere sui consumatori. La questione ha acceso il dibattito tra i parlamentari, che discutono se questa misura favorisca o penalizzi gli acquisti online. La decisione finale rimane ancora aperta.

Un ordine del giorno di Forza Italia al decreto Milleproroghe chiede al governo la sospensione della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue. Il rinvio potrebbe portare a uno stop definitivo della tassa italiana, in vista della nuova tassa Ue da 3 euro sui pacchi che arrivano da Paesi extraeuropei.