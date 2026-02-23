Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue | perché l’imposta sarà sospesa e quando scatta

La decisione di rinviare la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue nasce dalla crescita delle vendite online di rivenditori cinesi come Temu e Shein. Le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente l’imposta per bloccare l’aumento delle spedizioni di merce a basso costo. Il provvedimento dovrebbe essere inserito nel decreto Milleproroghe, permettendo di evitare l’applicazione immediata della tassa ai pacchi di provenienza extra Ue. La sospensione entrerà in vigore nei prossimi mesi.

La correzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe: si va verso un rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi di provenienza extra Ue, per contrastare l'espansione di rivenditori online cinesi come Temu e Shein. È possibile che slitti in attesa dell'entrata in vigore del nuovo dazio doganale di 3 euro su cui il Consiglio Ue ha già raggiunto un accordo per l’applicazione a partire dal prossimo 1 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l’imposta sarà sospesa e quando scattaLa tassa da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Ue sarà sospesa.

L’Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu: quando scatta e chi deve pagarlaL’Unione europea ha deciso di mettere una tassa sui piccoli pacchi provenienti da fuori.

