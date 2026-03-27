La bozza di disegno di legge regionale sulle locazioni turistiche in Puglia sta suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Secondo quanto riportato, le nuove regole previste ridurrebbero la capacità ricettiva delle case vacanza e potrebbero comportare limitazioni alle attività di affitto temporaneo. Il dibattito sulla proposta legislativa continua senza che siano ancora stati definiti eventuali margini di modifica.

Il presidente regionale di Aigo Confesercenti Puglia, Michele Piccirillo: "L’ospitalità diffusa è una risorsa per i territori e per i residenti, non un problema da contenere" Non si placa il dibattito sulla bozza di disegno di legge regionale riguardante le locazioni turistiche. A scendere in campo con forza è Aigo Confesercenti Puglia, l’associazione che rappresenta il settore extralberghiero. La posizione è netta: la Puglia non è Venezia e le nuove norme non possono trasformarsi in un freno a un comparto che oggi regge quasi il 20% del turismo regionale. Secondo i dati tecnici citati dall'associazione, nel 2025 la Puglia ha registrato oltre 6,6 milioni di arrivi e quasi 22,7 milioni di presenze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Case vacanza in Puglia, il nuovo piano regionale spaventa gli operatori: "Regole che riducono capacità ricettiva"

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