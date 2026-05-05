Il TAR della Sicilia ha accolto un ricorso presentato dalla Federazione FARE, annullando dodici disposizioni di un decreto assessoriale. Le norme riguardavano l’obbligo di materassi ignifughi, l’utilizzo di televisori da 32 pollici e la presenza di defibrillatori in strutture ricettive familiari come bed and breakfast. La decisione riguarda le restrizioni imposte alle strutture ricettive di piccole dimensioni in regione.

Il TAR della Sicilia ha accolto il ricorso della Federazione FARE, annullando dodici disposizioni del decreto assessoriale n. 21042025, imponendo tra le altre cose lo stop a obblighi come materassi ignifughi, defibrillatori per B&B e affittacamere, vincoli rigidi sui posti letto, requisiti linguistici per il personale, televisori da 32 pollici, documentazioni condominiali invasive e servizi comuni separati per sesso e disabili negli spazi condivisi. TAR Sicilia: "Stop obbligo materassi ignifughi, televisori 32 pollici e defibrillatori in strutture ricettive familiari come b&b" La sentenza del TAR della Sicilia ha annullato diverse...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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