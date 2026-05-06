Villetta Andrea Savoca e via Piero Pisa l' omaggio al bimbo ucciso dalla mafia e all' imprenditore assassinato

A Palermo sono state dedicate una villetta a Andrea Savoca, un bambino di 4 anni ucciso insieme al padre in un agguato di mafia nel 1991, e una via a Piero Pisa, un imprenditore di 56 anni assassinato nel 1982. La decisione è stata presa per commemorare le due vittime e riconoscere i loro nomi nella toponomastica cittadina. La città ha così ricordato pubblicamente le due persone coinvolte in episodi di violenza legati alla criminalità organizzata.

Una villetta per Andrea Savoca, una via per Piero Pisa. Palermo iscrive nella toponomastica cittadina il bimbo, di 4 anni, ucciso insieme al padre in un agguato di mafia nel 1991 e l'imprenditore, di 56 anni, assassinato nel 1982. A sancire l'intitolazione a due vittime, spesso poco ricordate.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Corleone, la Cgil ricorda Placido Rizzotto: omaggio al sindacalista ucciso dalla mafia 78 anni faMartedì 10 marzo la Cgil ricorderà Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone, rapito ed ucciso dalla mafia 78 anni fa. 1916: il primo prete ucciso dalla mafia e la verità di un disertoreIl 20 febbraio 1916, il sacerdote don Giorgio Gennaro veniva assassinato a colpi di fucile mentre rientrava nella sua abitazione situata in contrada...