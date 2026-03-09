Corleone la Cgil ricorda Placido Rizzotto | omaggio al sindacalista ucciso dalla mafia 78 anni fa

Martedì 10 marzo, la Cgil di Corleone ricorderà Placido Rizzotto, il sindacalista della Camera del lavoro di Corleone rapito e ucciso dalla mafia 78 anni fa. L'evento si svolgerà nel rispetto della memoria di Rizzotto, che aveva dedicato il suo impegno alla tutela dei lavoratori e alla lotta contro la criminalità organizzata. La commemorazione coinvolgerà membri dell’organizzazione e rappresentanti della comunità locale.

Martedì 10 marzo la Cgil ricorderà Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone, rapito ed ucciso dalla mafia 78 anni fa. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Corleone ed è organizzata in collaborazione con le scuole corleonesi, Libera, Legacoop, Anpi, Arci, Associazione Italia-Cuba e Federconsumatori. Alle 8.30 al cimitero comunale saranno deposte delle corone di fiori sulla tomba di Rizzotto. Alle 9.00, in piazza Garibaldi, dopo i saluti istituzionali e l'intervento di un rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi, gli alunni della scuola primaria leggeranno le poesie ed esporranno i disegni dedicati a Placido Rizzotto.