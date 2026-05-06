Villa Tasca | Rossini e Wagner tra musica inedita e storia segreta

A Villa Tasca vengono svelati dettagli inediti sulla musica e sulla storia del passato. I diari di Rossini rivelano informazioni sulla nobiltà palermitana, mentre un brano di Wagner è stato ispirato da una contessa. La visita permette di scoprire aspetti sconosciuti legati ai compositori e alle figure aristocratiche che li circondavano. La mostra offre uno sguardo approfondito sui legami tra musica, persone e segreti nascosti.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i diari di Rossini sulla nobiltà palermitana?. Chi è la contessa che ispirò un brano inedito di Wagner?. Come può la musica ricostruire i segreti di Villa Tasca?. Perché queste partiture rare cambiano la storia della dimora?.? In Breve Alessio Arena ha analizzato i diari di Rossini per ricostruire la storia locale.. Rossini donò un'opera a Beatrice Lanza Branciforte il 29 settembre 1853.. Wagner scrisse Il tempo di Porazzi in omaggio alla Contessa di Palermo.. La Fiera del Mediterraneo si terrà tra il 23 maggio e il 7 giugno 2026.. Il pianista Enrico Simonetta porterà la musica all’interno di Villa Tasca a Palermo, offrendo un percorso che intreccia la scoperta del luogo con l’ascolto di brani rari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Tasca: Rossini e Wagner tra musica inedita e storia segreta Notizie correlate A Villa Tasca torna il Nomad Music Festival: musica house, disco e live set tra piante tropicali e palme secolariNomad Music Festival torna a Palermo domenica 5 e domenica 12 luglio, con una nuova edizione che porta con sé tante novità. Palermo svela Villa Tasca: arte, storia e giardini dal XVI secolo.Villa Tasca: Un Viaggio nel Tempo tra Arte, Storia e Giardini Siciliani Villa Tasca a Palermo apre le sue porte al pubblico per un fine settimana... Panoramica sull’argomento Si parla di: A Villa Tasca un'esperienza culturale immersiva con le note del pianista Enrico Simonetta. Villa Tasca a Palermo, il gioiello rinascimentale visto in The White Lotus 2 per una vacanza (o un matrimonio) da favolaA tutti i seguaci di The White Lotus sarà sicuramente rimasta impressa una prestigiosa location che si vede nella seconda stagione italiana - girata in una Sicilia mozzafiato - della serie HBO che ... vogue.it Il palcoscenico del Biondo nel Parco di Villa Tasca a PalermoLa Stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo avrà quest'anno una location d'eccezione: il parco di Villa Tasca. La Stagione estiva andrà in scena dal 27 giugno al 26 luglio, Parole al vento è il ... ansa.it