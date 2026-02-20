Palermo svela Villa Tasca | arte storia e giardini dal XVI secolo

Palermo ha aperto Villa Tasca al pubblico il 21 e 22 febbraio, per celebrare il suo patrimonio storico e artistico. La causa è l’evento speciale organizzato per far conoscere meglio questa dimora nobiliare del XVI secolo, famosa per i suoi giardini rigogliosi e le opere d’arte raccolte nel tempo. Durante il fine settimana, visitatori e appassionati hanno potuto passeggiare tra le aiuole curate e ammirare le sale ricche di storia. L’iniziativa ha attirato molti cittadini desiderosi di scoprire un angolo di Sicilia ancora poco conosciuto.

Villa Tasca: Un Viaggio nel Tempo tra Arte, Storia e Giardini Siciliani. Villa Tasca a Palermo apre le sue porte al pubblico per un fine settimana straordinario, il 21 e 22 febbraio, offrendo un'immersione esclusiva nella storia, nell'arte e nella bellezza di una dimora nobiliare siciliana. Le visite guidate, con un costo compreso tra i 5 e i 15 euro, promettono di svelare i segreti di un luogo che ha incantato artisti come Richard Wagner e ospitato personalità di spicco del panorama internazionale. Le Origini e l'Evoluzione di una Residenza Patrizia. La storia di Villa Tasca affonda le radici nel XVI secolo, quando Aloisio Beccadelli di Bologna, esponente di una nobile famiglia emiliana, iniziò la costruzione della residenza.