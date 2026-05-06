Villa Tasca experience | visita guidata e concerto del pianista Enrico Simonetta

A Palermo, Villa Tasca apre le sue porte per un evento che combina visita guidata e musica dal vivo. La giornata inizia con un tour della villa, seguita da un concerto del pianista Enrico Simonetta, originario della città. Simonetta proporrà un repertorio che mette in evidenza le sue capacità interpretative e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con le sue esecuzioni. L’evento si svolge all’interno della storica dimora nel centro della città.

Un’esperienza culturale immersiva nel cuore di Palermo, dentro la splendida Villa Tasca. Dopo un primo momento dedicato alla scoperta del luogo, la musica guiderà l’ascolto e lo sguardo: il giovane pianista palermitano Enrico Simonetta interpreterà un repertorio capace di restituire l’anima della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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