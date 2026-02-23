Weekend alla scoperta di Villa Tasca | visita guidata tra i saloni e il giardino romantico

Il weekend dedicato a Villa Tasca si svolge per promuovere le visite guidate dei suoi saloni e del giardino romantico, dopo che le restrizioni hanno riaperto le porte al pubblico. La decisione deriva dall’interesse di far conoscere meglio questa residenza storica, appartenuta ai conti Tasca d’Almerita. Le visite si svolgono sabato alle 16 e domenica alle 10:30, accompagnando i visitatori tra arredi d’epoca e alberi secolari. Sono previsti ingressi limitati per garantire la sicurezza di tutti.

Sabato 28 febbraio alle 16 e domenica 1 marzo alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al giardino romantico che ispirò Richard Wagner a chiusura del suo “Parsifal”. Insieme conosceremo la storia di Beatrice Branciforte, primo conte donna di Sicilia, anima di Villa Tasca, e dei numerosi personaggi ospitati nella villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai saloni al giardino romantico dei conti Tasca d'Almerita: visita guidata alla scoperta della villaSabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle 10:30, i visitatori scopriranno la villa Tasca d’Almerita, perché l’ingresso è aperto al pubblico in occasione di una visita guidata.

Dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner: visita guidata di Villa TascaDomenica 11 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica di Palermo.

