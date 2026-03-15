In tre comuni della Bassa modenese, i proprietari di animali domestici hanno scoperto bocconi di carne sospetti in alcuni parchi pubblici, generando preoccupazione tra chi frequenta le aree verdi. La presenza di sostanze potenzialmente velenose ha portato a un crescente stato di allerta tra gli abitanti, che si sono subito rivolti alle autorità locali per segnalare i ritrovamenti. La situazione resta sotto osservazione.

Nelle zone verdi della Bassa modenese, un’atmosfera di allerta si è diffusa tra i proprietari di animali domestici dopo il rinvenimento di bocconi di carne sospetti in diversi parchi pubblici. I comuni di Fabbrico, Correggio e Novellara hanno segnalato la presenza di questi manufatti alimentari, che potrebbero nascondere sostanze pericolose destinate a colpire cani e gatti. Le autorità sono state avvisate e il materiale è stato raccolto con estrema cautela per evitare incidenti, mentre si attendono esiti dalle analisi di laboratorio. La situazione ha coinvolto specifiche aree ricreative frequentate da famiglie e amanti degli animali, dove la scoperta di queste polpette o carne macinata ha generato preoccupazione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carne velenosa nei parchi: allarme in tre comuni

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