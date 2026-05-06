Villa d’Asolo lutto per Bepo | cade dal tetto un noto volontario

Una tragedia si è verificata in una villa di Asolo, dove un volontario molto conosciuto è deceduto dopo essere caduto dal tetto di una struttura utilizzata per le bocce. La caduta è avvenuta durante le ore pomeridiane e sono ancora in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Sul luogo dell’incidente è stata trovata una rosa blu, lasciata da qualcuno prima dell’arrivo delle autorità.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la caduta fatale dal tetto della bocciofila?. Chi ha lasciato la misteriosa rosa blu sul luogo dell'incidente?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri sulla dinamica del sinistro?. Come onoreranno gli Alpini la memoria di Bepo a Genova?.? In Breve Giordano sacrestano e Giuseppe Rugolo presidente Ana manifestano il cordoglio locale.. Gli Alpini dell'Ana Montegrappa renderanno omaggio a Genova questa domenica.. Il decesso è avvenuto il 5 maggio 2026 cadendo da tre metri.. Bepo coordinava le attività della sagra e della bocciofila di Villa d'Asolo.. Il tragico incidente avvenuto a Villa d’Asolo il 5 maggio 2026 ha strappato via Giuseppe Zanon, un volontario di 65 anni, cadendo da un tetto mentre lavorava presso la bocciofila locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa d’Asolo, lutto per Bepo: cade dal tetto un noto volontario Notizie correlate Cade dal tetto. Operaio ricoveratoCaduto da un’altezza di circa cinque metri, un operaio di origine ecuadoriana ha riportato la frattura di tibia e perone. Monfalcone, cade dal tetto di un capannone e muoreQuesta mattina, nel corso di attività manutentive su un tetto di un capannone nel cantiere di Monfalcone di Fincantieri, un giovane lavoratore di una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: È Giuseppe Zanon il volontario morto alla bocciofila di Villa d’Asolo; Cade dal tetto della bocciofila a Villa d’Asolo: muore volontario di 65 anni; Addio Sara, lascia una bimba di 4 mesi. Fabio Gallina sequestrato in villa dai rapinatori, dall'impresa al ciclismo: l'ascesa della Forno d'Asolo nello sportTREVISO - Fabio Gallina assieme al fratello Paolo, prima di cedere il marchio della Forno d'Asolo di Maser al gruppo Sammontana Italia, è stato il patron di una delle più quotate squadre ... ilgazzettino.it Un altro colpo in villa: dopo Filippi, picchiato e rapinato Fabio Gallina, fondatore del «Forno d'Asolo»Un'altra rapina in villa. Nel mirino di un commando, ad appena due giorni dal colpo all'ex senatore leghista Alberto Filippi, è finito l'imprenditore Fabio Gallina, 61 anni, fondatore ed ex ... corrieredelveneto.corriere.it Colpo notturno in viale Zancanaro: tre malviventi si introducono in villa Granzotto e costringono i proprietari a consegnare i gioielli. Tentato furto anche nell’abitazione vicina - facebook.com facebook Dal 9 maggio al 14 giugno circa 50 opere a Villa Ancilotto, con un percorso tra artisti trevigiani, maestri del Novecento e contemporanei. #Veneto #Treviso #Cultura x.com