monfalcone cade dal tetto di un capannone e muore

Questa mattina, nel corso di attività manutentive su un tetto di un capannone nel cantiere di Monfalcone di Fincantieri, un giovane lavoratore di una ditta specializzata di lavori in quota è precipitato a terra ed ha perso la vita. I sindacati hanno proclamato «2 ore di sciopero in assemblea anche negli altri cantieri e allargandole anche alle aziende in appalto». Nell’esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore e attendendo le risultanze delle verifiche e indagini degli organi competenti, sottolineano in una nota congiunta Fim, Fiom e Uilm, «siamo, ancora una volta, a denunciare una morte che certamente ha dei responsabili e delle responsabilità. Non è più accettabile che nel nostro Paese gli infortuni mortali continuino a verificarsi senza che nulla cambi. Serve volontà politica per affrontare questa piaga. Sono necessari investimenti, in particolare sulla formazione. Serve aver riscontro della formazione sulla sicurezza fatta dalle aziende degli appalti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Cade dal tetto e muore: l'incidente nel cantiere di un capannoneUn uomo di 53 anni è morto questa mattina a Castello di Serravalle, in Valsamoggia, dopo essere caduto dal tetto di un capannone in via del Lavoro.

Cade dal tetto di un capannone abbandonato, 19enne muore sul colpoNella notte, un giovane di 19 anni ha perso la vita a seguito di una caduta dal tetto di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.