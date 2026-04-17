Durante la Milano Art Week 2026, sarà possibile visitare una cappella della Basilica di Sant’Ambrogio solitamente non accessibile al pubblico. All’interno si trovano due affreschi realizzati nel 1737 da un noto pittore del Settecento europeo, mai mostrati prima d’ora. La stanza è rimasta nascosta per molti anni, conservando intatti i dipinti che decorano i muri. L’apertura straordinaria permette di scoprire un patrimonio artistico sconosciuto ai più.

C’è una cappella nella Basilica di Sant’Ambrogio che il grande pubblico non ha mai visto. Una stanza tenuta nell’ombra per decenni, sottratta agli occhi dei visitatori, custode silenziosa di due affreschi che il più grande pittore del Settecento europeo realizzò per questi muri nel 1737. Si chiama Cappella dei Santi Bartolomeo e Satiro, e per una settimana — dal 13 al 19 aprile, in occasione della Milano Art Week 2026 — le sue porte si spalancano su un mondo che pochi hanno avuto il privilegio di incontrare: le onde in tumulto e il cielo luminoso del Naufragio di San Satiro, il dramma sanguigno e assolato del Martirio di San Vittore, entrambi firmati da Giambattista Tiepolo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gli affreschi segreti di Tiepolo a Sant’Ambrogio: apertura straordinaria per la Milano Art Week 2026

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