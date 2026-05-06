Alla scoperta di Villa Baglioni | tra gli affreschi di Tiepolo e Zucchi
Sabato 16 maggio 2026, si terrà un evento dedicato a Villa Baglioni, una residenza settecentesca situata nel cuore di Massanzago, circondata da un ampio parco e dalla campagna. La villa è nota per gli affreschi di Tiepolo e Zucchi, artisti del XVIII secolo. La struttura si trova in una zona immersa nel verde, offrendo un esempio di architettura storica e decorativa dell’epoca.
? Padovanità on tour? Sabato 16 maggio 2026? Immersa e circondata dalla campagna e da un immenso parco si erge nel cuore di Massanzago la stupenda settecentesca Villa Baglioni.?Un luogo ricco di fascino e suggestione che comprende anche un piccolo ma grazioso oratorio annesso alla storica dimora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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